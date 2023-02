Omega eriüksuse võitleja: Irpinis vange ei võetud

Edasi arenes kõik väga kiiresti. Omegani jõudis info, et vaenlase üksused lähenevad Kiievile. Vene relvajõudude dessant oli maandunud Hostomelis, samuti edenes vaenlane kiiresti Butša ja Irpini suunal. «Kadõrovi (Tšetšeeni liider Ramzan Kadõrov – M. M.) plaani marssida lippude lehvides Kiievisse ja haarata enda kätte valitsuskvartal tabas täielik fiasko. See ebaõnnestus, kuna kõik linna viivad sillad olid õhku lastud ning ühendusteed blokeeritud,» kõneles Tšehh. «Samal ajal formeeriti territoriaalkaitse üksuseid. Inimesed tulid kutsumata kokku. Neile jagati välja relvad. Ümber Kiievi hakati kohe kaevama kaevikuid ja rajama kaitseliine. Kõik mõistsid, et sõda on alanud ja tuleb kaitsta meie linnu, külasid, peresid, meie riiki.»