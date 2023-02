Biden: NATO järgmise aasta tippkohtumine toimub USA-s

«Järgmisel aastal võõrustan kõiki NATO liikmesriike meie 2024. aasta tippkohtumisel USA-s. Tähistame koos maailma ajaloo tugevaima kaitsealliansi NATO 75. aastapäeva,» rääkis ta Poolas peetud kõnes.

«Ja ärgu olgu kahtlustki: Ühendriikide pühendumus NATO-le ja artiklile 5 on ​​raudkindel. Seda teab iga NATO liige ja seda teab ka Venemaa: rünnak ühe vastu on rünnak meie kõigi vastu. See on püha vanne kaitsta iga tolli NATO (riikide) territooriumist,» rõhutas Biden.

USA president märkis, et sõjas Venemaaga on Ukraina rahvas üles näidanud suurt vaprust, aga Ameerika, Euroopa ja riikide koalitsioon Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini on muutunud väga ühtseks.

Nagu Biden rõhutas, on Putin «kerge võidu» asemel sõjas Ukraina vastu saanud «põletatud tankid ja rahutused sõjaväes».

«Ta arvas, et saab NATO »soometumise« ja sai vastu Soome ja Rootsi NATO-stumise. Ta arvas, et NATO puruneb ja lõheneb. Selle asemel on NATO nüüd ühtsem ja kindlam kui kunagi varem,» ütles Biden.