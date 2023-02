USA andis loa ekspresident Toledo väljaandmiseks

«Meid on teavitatud, et USA välisministeerium andis loa Alejandro Toledo Manrique väljaandmiseks kokkumängu ja rahapesu kuritegude eest,» kirjutas prokuratuur Twitteris.

Toledo on tunnistanud, et Odebrecht maksis vähemalt 34 miljonit dollarit ja et tema sai osa sellest rahast, kuid kinnitab oma süütust, väites, et äritehinguid juhtis praeguseks surnud ärimees Josef Maiman.