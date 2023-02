UKRAINA PÄEVIK 21.02: stabiliseerimismeetmed on Bahmutist põhjas kandnud vilja ning okupantide edasitungimine on jätkuvalt peatatud. Ka muudes suundades jäävad nende töövõidud õhukeseks. Seda on okupandid üritanud justkui kompensseerida raketilöökidega tsiviiltaristu pihta ning möödunud päeval hukkus Hersonis bussipeatuse raketirünnakus 5 inimest ja 21 said haavata.