VENE TURISMI ERIPÄRAD ⟩ Rasedad venelannad tulvavad Argentiinasse sünnitama

Rasedate migratsioon

Argentina migratsiooniteenistuse juhi Florencia Carignano sõnul on viimase poole aasta jooksul riiki sisenenud üle 10 000 raseda venemaalanna. Näib, et peaaegu 45 miljoni elanikuga riigi jaoks ei peaks see olema probleem. Argentina seadusandlus on suures osas keskendunud migrantide riiki lubamisele. Selleks, et saada koos lapse sünniga Argentinas selle riigi kodakondsus, mis võimaldab viisavabalt reisida EL-i, Suurbritanniasse, Jaapanisse, kokku 171 riiki, valivad Argentina sünnitusmajaks kõige erinevamate riikide esindajad, eriti Lõuna-Ameerikast, ja seda juba alates eelmise sajandi 90ndatest aastatest. Venemaa sõda Ukrainaga juhib aga automaatselt tähelepanu Venemaa kodanikega seotud skandaalidele.