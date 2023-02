Läänemerel süttis ohtliku lastiga laev

Kell 2.42 sai Läti mereväe rannavalve mereotsingu ja -pääste koordinatsioonikeskus kaubalaevalt Escape teate, et pardal on puhkenud tulekahju, mida ei ole võimalik autonoomse tulekustutussüsteemiga kustutada.

Rannavalvelaeva Saule meeskond teatas, et lahtist tuld sündmuskohal ei paista.

Escape sõidab Madalmaade lipu all, laeval on ohtlik last: polümeerid ja värv.