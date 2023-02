Vene oligarhid püüavad sanktsioonidest endiselt kõrvale põigelda

Abramovitš on Vene terasehiiu Evraz suurim osanik ja tema varandus on meedia andmeil vähenenud poole võrra umbes 7 miljardi dollarini.

Ukrainas sündinud Fridman on jäänud elama Londonisse, kinnitas tema advokaat AFP-le. Kohalike ajalehtede teatel on nähtud teda teatris šampanjat joomas.

«Keeruline on öelda, kui palju kahju nad on kandnud, sest me ei tea, kui palju neil enne oli,» märkis Georgetowni Ülikooli professor Jodi Vittori, kes on uurinud riiklikku korruptsiooni.