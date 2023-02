KOHALIK VAADE ⟩ Kreeka pelgab laastavat maavärinat

Maavärinate ennetamine ja hoonete vastupidavus on Kreeka jaoks tohutu probleem. Arusaadavalt toimus kohtumine mõni päev pärast kahte laastavat maavärinat, mis hävitasid suure osa Türgi kaguosast ja Süüria põhjaosast.

Kreeka asub seismoloogiliselt aktiivses piirkonnas. Kõik, keda huvitab, «kui seismiline» see on, võivad sirvida läbi mõne geoloogia ja seismoloogia instituudi veebilehe ning avastada, et Richteri skaala järgi kolmepalliseid maavärinaid toimub Kreekas peaaegu iga päev.