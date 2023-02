ÜLEVAADE ⟩ Põhja-Koreas kardetakse näljahäda puhkemist

Lõuna-Korea valitsuse satelliidipiltidelt selgub, et Põhja-Korea tootis 2022. aastal 180 000 tonni vähem toiduaineid kui aasta varem. Möödunud aasta juunis hoiatas Maailma Toiduprogramm, et äärmuslikud ilmaolud võivad vähendada nii tali- kui kevadvilja saagikust. Riigimeedia kinnitas möödunud aasta lõpus, et riigis valitseb selle ajaloo teine kõige hullem põud.