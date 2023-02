Sunak lubas «jätkata võitlust» Euroopa Liiduga Põhja-Iirimaa asjus

DUP juht Jeffrey Donaldson ütles, et protokolli ei tule ainult reformida, vaid see tuleb asendada «läbi leppe õiguslikult siduva ümberkirjutamise».

DUPle ja käremeelsetele tooridele tekitab erilist meelehärmi võimalus, et protokolli järelevalvet hakkab teostama Euroopa Kohus ilma, et Põhja-Iiri seadusandjatel selles sõnaõigus oleks.

Samas on Sunak ka surve all parandada keerulisi suhteid ELiga, et taaselustada ÜK majandust, millele on hoobi andnud Brexit, koroonaviiruse pandeemia ja sõda Ukrainas.