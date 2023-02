Politsei uurib Stockholmi ringkonna politseiülema surma

«Sain suure kurbuse ja üllatusega teada, et politseijuhi asetäitja ja piirkonnapolitsei direktor Mats Löfving on surnud. See on väga traagiline,» ütles politseiülem Anders Thornberg.

«Me ei tea, mis juhtus. Ja me ei saa öelda, et kuritegu pole toime pandud. Seetõttu oleme alustanud mõrva eeluurimist. See on tavaline protseduur, kui me juhtunus pole selgust,» ütles politsei pressiesindaja Dennis Johansson Strömberg Aftonbladeti andmetel.