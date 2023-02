UKRAINA PÄEVIK 22.02: keeruline olukord Bahmuti ümbruses kestab, kuigi ukrainlased on hakanud Vene okupantide tiibamiskatseid kontrolli alla võtma. Jätkub surve linna idaosas. Paistab, et Donetski operatiivsuunal on okupandid sunnitud rünnakute sihtmärke muutma, kuna senised ebaõnnestusid. Kreminna lähistel olevat venelased üritanud massiivset rünnakut, mis vajus kokku.