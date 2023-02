KARISTAMATA KURITÖÖD ⟩ Kodusõja kõrval hävitab Kesk-Aafrika Vabariigis elusid vägistamisepideemia

Camille silmitseb ainiti oma sõrmi, mis näpivad närviliselt kleidiserva. Tema liigutused on ärevad ja haprad näojooned annavad aimu, et tegemist on vaid 15-aastase neiuga. Ta ütleb, et septembri lõpus, mõni nädal enne uue kooliaasta algust, vägistas nõbu ta.