Itaalia: Venemaa kohalolu Vahemerel suurendab pingeid

Mereväe staabiülem Enrico Credendino ütles parlamendi kaitsekomisjonile, et Vahemerel on märgata Venemaa laevastiku aluste märkimisväärset kasvu, millist pole nähtud isegi külma sõja ajal, vahendasid AGI ja ANSA.

Laevade arvu suurenemine iseenesest ei ole otsene oht riiklikule territooriumile, ent see suurendab pingeid, ütles ta.

«Intsidendi oht on võimalik ja kui see peaks aset leidma, siis ei tea, milleni see võib viia,» ütles Credendino.