Hiina kutsus Venemaad ja Ukrainat üles kõnelustele

«Kõik osapooled peaksid toetama Venemaad ja Ukrainat, et nad töötaksid samas suunas ja alustaksid võimalikult kiiresti otsest dialoogi,» teatas Hiina välisministeerium.

Ministeeriumi üleskutses rõhutati, et «tuumarelvi ei tohi kasutada ja tuumasõdu pidada».

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles neljapäeval, et ei ole Hiina lubatud rahuplaani veel näinud, kuid tahaks enne hinnangu andmist Pekingiga ses asjas kohtuda.

Peking on lubanud esitada sel nädalal, Vene vägede sissetungi aastapäeval, Ukraina konfliktile poliitilise lahenduse.

«Hiina on meile öelnud, et neil on selline algatus. Aga mina ei ole seda dokumenti veel näinud,» ütles Zelenskõi Kiievis pressikonverentsil.