UKRAINA PÄEVIK 23.02: Bahmutist põhjas on Vene okupandid tugevdanud survet ning olukord on muutunud ukrainlaste jaoks taas keerulisemaks. Bahmuti linnas on okupandid suutnud samuti idapoolsetes kvartalites mõnevõrra edasi tungida. Mujal olulisi muutusi pole.