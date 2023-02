ISW: Venemaa seab Ukraina põhjaosas ja Moldovas tingimusi operatsiooniks võõra lipu all

Ukraina põhjapoolne väejuhatus teatas eile, et Venemaa väed valmistavad ette võimalikke operatsiooni Tšernihivi oblasti piirialal. Väejuhatus lisas, et Ukraina luure on täheldanud Venemaa konvoide, milles on tunnusmärkideta sõjatehnikat ja Ukraina sõjaväe vormiriietust meenutavatesse vormidesse riietatud personali, liikumist Tšernihivi oblasti piiri lähedastele aladele.