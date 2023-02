Saksamaa nõuab sõja mainimist G20 ühisavalduses

G20 eesistujamaa India on sattunud ebamugavasse olukorda, sest on keeldunud hukka mõistmast oma «ajaproovile vastu pidanud sõbra» Venemaa kallaletungi Ukrainale, millest möödub reedel aasta.

Venemaa, kes on samuti G20 liige, ei ole kohtumisel ministriga esindatud, kuid Vene välisminister Sergei Lavrov peaks võtma osa järgmisel nädalal New Delhis peetavast G20 välisministrite kohtumisest.

«See on sõda. Ja sel sõjal on põhjus, on üks põhjus ning see on Venemaa ja (Vene president) Vladimir Putin. See peab olema G20 finantskohtumisel selgelt väljendatud,» nõudis ta.