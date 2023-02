Poola ja USA peavad kõnelusi Ukrainale laskemoona tootmise üle

Vastuseks ajakirjaniku küsimusele sõjalise toetuse kohta Ukrainale, ütles Duda: «Võin avaldada, et rääkisin president Bideniga ühise sõjalise tootmise, näiteks laskemoona tootmise alustamisest.»

«Seega võib öelda, et kõnelused sel teemal on alanud kõrgeimal, presidentide tasemel. Need kõnelused kindlasti jätkuvad,» lisas ta.