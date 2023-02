Nad varastasid keele, on vaid üks lahendus

Nad varastasid meie keele. Me rääkisime ja pidasime sinuga kirjavahetust suure vene kirjanduse keeles. Nüüd on vene keel kogu maailma jaoks nende keel, kes pommitavad Ukraina linnu ja tapavad lapsi, sõjakurjategijate keel, mõrvarite keel. Nende üle hakatakse kohut mõistma inimsusvastaste kuritegude eest. Ma tõesti tahan uskuda, et kõik, kes seda sõda ette valmistasid ja selles osalesid, seda ühel või teisel viisil toetasid, jõuavad kohtupinki. Kuidas mõista aga kohut keelevastase kuriteo eest?

Minu isa läks 17-aastaselt rindele, et maksta kätte sakslaste poolt tapetud venna eest. Pärast sõda vihkas ta kogu elu sakslasi ja kõike sakslastega seotut. Püüdsin talle selgitada: «Isa, aga on ju ka suurepärane saksa kirjandus! Saksa keel on imeline keel!» Need sõnad ei avaldanud talle mõju. Mida me saame öelda pärast sõda ukrainlastele, kelle kodusid venelased pommitasid ja rüüstasid, kelle perekonnad tapeti? Et suur vene kirjandus on imeline? Ja et vene keel on nii suurepärane?