Biden vihjas uuesti kandideerimisele, kuid ei kiirusta seda teatama

Praegu 80-aastane Biden oleks kõige vanem presidendiks kandideerija USA ajaloos. Ta on korduvalt rääkinud kavatsusest uuesti kandideerida, kuid pole seni öelnud midagi kindlat.

Eile intervjuus telekanalile ABC News ütles ta: «Minu kavatsus on..., on algusest peale olnud, kandideerida.»

Ta andis samas mõista, et ei kiirusta sellest teada andma.

«On liiga palju teisi asju, mis meil tuleb lähiajal lõpetada, enne kui ma alustan kampaaniat,» ütles Biden. «Mul on teisi asju lõpetada, enne kui ma astun täiemahulisse kampaaniasse.»

Vastates ABC küsimusele, kas tema vanus on osa kalkuleerimisest, kas kandideerida või mitte, lausus Biden: «Ei. Kuid inimeste jaoks on legitiimne tõstatada küsimus minu vanuse kohta. On täiesti legitiimne seda teha.»