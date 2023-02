UKRAINA PÄEVIK 24.02: olukord on üldiselt stabiilne ja väheste muutustega, Bahmuti põhjatiival jätkuvalt keeruline, kuna okupandid jätkavad survet ja on pisut taas edenenud. Positiivse poole pealt ehk niipalju, et midagi ülivõimsat Vene armee selle päeva jooksul ei korraldanud.