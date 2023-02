Saksa kantsler saabus oma esimesele visiidile Indiasse

Oodatakse, et Saksa kantsler püüab saada India toetust Euroopa ja Ühendriikide jäigale suhtumisele Moskvasse seoses sõjaga Ukrainas. Saksa kantsler ütles reedel pärast G7 riikide videokonverentsi, et ühenduse rahvusvaheline eesmärk «on teha selgeks, et Venemaa on oma Ukraina-vastase agressiooniga maailmas üksi».