Berliinis toimus relvatarnete vastane meeleavaldus «Ülestõus rahu eest»

Mitu tuhat inimest kogunes Berliinis Brandenburgi värava juurde meeleavaldusele, kus nõuti läbirääkimisi Venemaaga Ukraina sõja teemal. Vasakpoolsete (Die Linke) poliitiku Sahra Wagenknechti ja naiste õiguste aktivist Alice Schwarzeri algatatud täna toimuva meeleavaldus nimeks on: «Ülestõus rahu eest». Politsei andmetel võttis meeleavaldusest osa ligi 13 000 inimest. Vahetult enne meeleavalduse algust teatas politsei, et osalejaid on umbes 5000 ja meeleavalduse korraldajad ütlesid, et hinnanguliselt on kohal vähemalt 10 000 inimest.