Leedus koguti Ukrainale radarite ostmiseks 14 miljonit eurot

«Peame sel otsustavalt hetkel andma kõik endast oleneva, et tagada toetus ukraina rahvale,» ütles president Gitanas Nausėda eile, kuu aega kestnud korjanduse viimasel päeval ja Vene invasiooni aastapäeval.

«Neliteist miljonit eurot leedulastelt, et osta radareid Ukraina kaitsmiseks. Nelja nädalaga. Meilt. Praeguseks. Me tuleme tagasi,» ütles üks korraldajatest, telesaatejuht Andrius Tapinas Twitteris.

Leedu võõrustab pea 75 000 Ukraina põgenikku ja on lubanud Ukrainale umbes 800 miljonit eurot abi.

«Paljud nimetavad seda annetuseks, kuid mina ütlen, et see on investeering meie ja meie laste julgeolekusse,» ütles Tapinas uudisteagentuurile AFP.