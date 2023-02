G20 kohtumine Indias lõppes konsensuseta Vene-Ukraina sõja asjus

G20 eesistujamaa India avaldas kokkuvõtte ja lõppdokumendi, kus märgiti, et sõja osas ei leitud sõnastuses üksmeelt. Kohtumise esimene päev leidis aset Vene invasiooni aastapäeval.

India jäi G20 juhtide eelmise aasta Bali deklaratsioonis kasutatud sõnastuse juurde, lisades, et ta tunnistab, et blokk ei ole julgeolekuküsimuste lahendamise foorum.

«Konfliktide rahumeelne lahendamine, jõupingutused kriiside lahendamiseks, samuti diplomaatia ja dialoog on elutähtsad. Tänane ajastu ei tohi olla sõja ajastu,» seisis India tänases avalduses.

USA rahandusminister Janet Yellen mõistis hukka ebaseadusliku ja õigustamatu sõja Ukraina vastu kohtumisel, kus osalesid ka Vene ametnikud, ja kordas üleskutset, et G20 riigid teeks Ukraina toetamiseks ja Vene sõjamasina takistamiseks enamat.

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner ütles, et on kahetsusväärne, et Hiina blokeeris G20 avaldust, milles mõisteti hukka Venemaa sõda Ukraina vastu.