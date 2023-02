Nigeerias loetakse pikalt veninud ja pinevate valimiste järel hääli

Suurimad favoriidid on Tööparteid esindav Peter Obi, kes on korra olnud Anambra osariigi kuberner, tsentristliku võimupartei APC kandidaat Bola Tinubu, kes oli Lagose endine kuberner, ning paremtsentristliku peamise opositsioonipartei PDP kandidaat Atiku Abukabar, kes on olnud Nigeeria asepresident.

Kui 70-aastane Tinubu ja 76-aastane Abubakar on vana poliitilise põlvkonna kandidaadid, keda on süüdistatud korduvalt korruptsioonis, siis muutuste kandidaadiks peetakse 61-aastast Obit, kes on populaarne just noorema valijaskonna seas.