Brasiilia suurendas survet salakaevurite vastu yanomami hõimu maadel

Brasiilia julgeolekutöötajad on kinni nabinud ühe ebaseadusliku kaevuri. (Foto: Alan Chaves / AFP / Scanpix)

End Eduardoks nimetanud salakaevur ütles, et teenib nädalas 5000 reaali (veidi üle 900 euro) laagris töötades.

Politsei alustas jaanuaris juurdlust seoses kuritegudega, mille hulgas on ka viiteid genotsiidile reservaadis. Põhjuse selleks andsid maailma raputanud fotod nälgivatest yanomami lastest.

Valitsuse teatel suri umbes sadakond yanomami last mullu alatoitumusse ja teistesse haigustesse.

«Me kannatame kõhulahtisuse ja oksendamise käes, meil puudub tervishoid, inimesed on näljas ja meil pole midagi süüa,» ütles üks yanomami hõimu esindaja reedel AFP-le.

Brasiilia õhujõud püstitasid riigi põhjaosas asuva Roraima osariigi pealinnas Boa Vistas välihaigla ning sõjaväe sõnul on sinna toimetatud ravile umbes 130 patsienti kaugetest ja raskesti ligipääsetavatest paikadest.

Võimude kohaselt näitas rünnak, et kurjategijad tunnevad valitsuse tegevuse tõttu üha suuremat survet.

Yanomami territoorium on Brasiilia suurim reservaat, mis paikneb riigi põhjapiiril Venezuelaga. See laiub enam kui 96 000 ruutkilomeetril ja on koduks umbes 30 000 põliselanikule.