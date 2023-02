UKRAINA PÄEVIK 25.02: Vene okupandid on suurendanud soomustehnika kasutamist rünnakutes ning intensiivistasid pealetungisurvet Marjinka ja Avdijivka piirkonnas, kuid suurpealetungile omaseid tulemusi neil objektiivselt pole ette näidata. Bahmuti piirkonnas on olukord halvenenud – okupandid on suutnud jätkuvalt pisut edeneda nii põhjatiival kui ka linna idaosas.