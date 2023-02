Vaade tuumasõjale Moskvast: Krimm on tegelik punane joon

- Olukord on ebatavaline. Konflikt Ukrainaga ei ole lihtsalt mingi piirkondlik kriis. See on tõsisem. Arvan, et lääne abi eskalatsioon Ukrainale tekitab Moskvas ilmselt väga tõsist muret. Ja keegi ei ole saanud aru, mis on „punased jooned“, mida ei või ületada. Viimase aasta jooksul oleme palju neid punaseid jooni laiali määrinud...

- Mulle tundub, et praegu on palju olulisem midagi muud. Täiendavatele sõltumatutele muutujatele on nüüd lisatud Hiina tegur. Hiina diplomaatia juhi Wang Yi visiit Moskvasse. Ja Münchenis teatasid hiinlased mingist plaanist. Ütlesid, et see avalikustatakse lähiajal. Vaat see on juba huvitav. Siiani on kõik rääkinud, et Hiina ei ole piisavalt aktiivne, et Hiinal on aeg asja kallale asuda.