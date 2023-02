CIA direktor: Hiina kaalub surmava varustuse saatmist Venemaale

Hiina selline samm oleks väga riskantne ja ebamõistlik, ütles luurejuht telekanalis CBS edastatud intervjuus. «Ma loodan väga, et nad seda ei tee,» lisas ta.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan märkis CNNi saates «Olukord riigis» («State of the Union»), et Ühendriigid ei ole veel näinud kindlaid märke relvastuse toimetamisest Hiinast Venemaale.