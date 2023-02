UKRAINA PÄEVIK 26.02: Bahmuti pärast käivad endiselt ägedad lahingud ning ukrainlased on võtnud tarvitusele abinõud jõetammide lõhkumiseks, et raskendada veetaseme tõstmisega jões okupantide liikumist. Ukrainlased peavad tõenäoliseks, et alanud nädalad teevad vene okupandid veel aktiivselt üritusi ukrainlaste kaitse murdmiseks nii põhjast, idast kui ka lõunast.