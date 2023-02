USA VALITSUSASUTUS VÄIDAB ⟩ Koroonapandeemia põhjustas Hiina laborileke

USA energeetikaministeerium andis nädalavahetusel hinnangu Covid-19 nakkuse leviku epitsentrile, öeldes, et tegemist on Hiina laboris tehtud veaga ja sellest tingitud lekkega. Samas lisas Ameerika Ühendriikide valitsusasutus, et nende järelduse tõsikindluse taset tuleb vaadata kriitiliselt ehk hinnata madalaks.

Energeetikaministeeriumi järelduse aluseks on USA riiklike laborite võrgustiku analüüsid, milles keskenduti bioloogilistele uuringutele, mitte traditsioonilise luure tööriistad, nagu pealtkuulamine või spionaaž. Ameerika Ühendriikide luureagentuurid on nakkuse päritolu küsimuses endiselt eriarvamusel, tõi The New York Times esile.