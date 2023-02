«Raketilööke Moldova pihta võib tulla, me ei välista midagi, sest Venemaad juhivad vaimuhaiged inimesed. Nad võivad kõige peale välja minna. Meil räägitakse, et Ukraina suudab alla tulistada üle poole rakettidest ja ka Rumeenia on siin, on NATO baas. Seal on radarid, mis suudavad neid rakette nende väljalaskmise hetkest jälgida ja need alla tulistada,» lausus täna Șalaru.