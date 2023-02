SEADUSEST ÜLE ⟩ Putin tunnustas ordeniga trennikaaslasest märulinäitlejat

Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Ameerika näitleja Steven Seagali vahelised lähedased suhted on kestnud juba aastaid. Mõlemad harrastavad Jaapani võitluskunste: Putinil on must vöö judos, Seagalil on vöö aikidos.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles toona ajakirjanikele, et Seagal on pikka aega tungivalt Venemaa kodakondsuse nõudnud, lisades, et «[Seagal] on tuntud oma soojade tunnete poolest meie riigi suhtes ja ta on ka kuulus näitleja, mis annab põhjuse temast Venemaa kodanik teha».