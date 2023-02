Soome liigub lähemale NATOga liitumisele ilma Rootsita

Et Soomel on liitumisele vähem diplomaatilisi komistuskive kui Stockholmil, näib võimalik, et riik liigub alliansiga ühinemise poole veel enne aprillis peetavaid üldvalimisi.

Paljud Soome seadusandjad on nõudnud, et seadus NATO lepingu tingimustega nõustumise kohta võetaks vastu enne 2. aprillil peetavaid valimisi.

Helsingi on seni teatanud, et eelistab ühineda alliansiga koos Rootsiga, kuid osa tõlgenduste järgi osutab see, et Soome on valmis liituma vajadusel ka üksi.