Macron Pariisi põllumajandusmessil: külluse ajastul on lõpp

Macron kohtus veise-, sea-, piima- ja veinitootjatega, et näidata üles isiklikku tähelepanu nende igapäevastele muredele, kirjutas Associated Press.

«Riik peab vee osas tegema seda, mida on tehtud energeetika valdkonnas - koostama selge plaani. See tähendab, et me kõik - kodanikud, töösturid, teenusepakkujad, kohalikud omavalitsused, põllumajandustootjad - peame sellele haruldaseks muutuvale varal tähelepanu pöörama,» vahendas Macroni kõnet Euronews.