Läti julgeolekuteenistus: Putini režiim on Venemaal tugevam kui eales varem

President Vladimir Putini režiim on praegu Venemaal tugevam kui eales varem ning on pea kindel, et ta kandideerib 2024. aasta presidendivalimistel ning püüab seni saavutada Ukrainas lahinguväljal vähemalt väikseidki võite, seisab täna avaldatud Läti julgeolekuteenistuse, Põhiseaduse Kaitse Büroo (SAB) aastaaruandes.