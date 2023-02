Türgi ja Süüria maavärinaohvrite arv on tõusnud üle 50 000

Süürias on 6. veebruari maavärinas surma saanud kokku 5951 ja Türgis 44 374 inimest.

Kahe riigi maavärinaohvrite koguarv on 50 325.

Süüria valitsuse teatel on tema kontrollitavatel aladel surma saanud 1414 inimest. Mässuliste aladel, mis jaguneb mitme rühmituse vahel, on ohvreid 4537.

Kohalikud ametnikud saavad andmeid haiglatelt, meditsiinikeskustes ja tsiviilkaitselt Idlibis ning Aleppo provintsis, ütles tervishoiuametnik Maram al-Sheikh. Arvesse on võetud ka tsiviilallikad, sest paljud inimesed matavad oma surnud maha, ilma et need haiglatesse jõuaksid, lisas ta.