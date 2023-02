Putin andis FSB-le korralduse tõhustada oma tegevust Ukraina ja lääne vastu

Putin ütles, et FSB peab peatama Ukrainast riiki sisenevad sabotaažirühmad, tõhustama Venemaa võtmetähtsusega infrastruktuuri kaitset ja takistama lääne julgeolekuteenistuste katseid taaselustada Venemaa territooriumil olevaid «terrorirakke».

«Lääne luureteenistused on traditsiooniliselt alati aktiivselt Venemaal töötanud ja nüüd on nad paisanud meie vastu täiendavat personali, tehnilist ja ka muud ressurssi. Me peame sellele reageerima,» ütles Putin.