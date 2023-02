ÜLEVAADE ⟩ Vene oligarh hiilib Soomes sanktsioonidest kõrvale

Mullu septembris teatasid Soome võimud, et arestisid üle 80 miljoni euro väärtuses varasid, mis kuulusid ELi sanktsioonide alla sattunud venelastele, sealhulgas kaks Rotenbergile kuuluvat villat, üks Hankos ja teine Porvoos.

Arestitud on küll ka Rotenbergi Ferrarid, kuid segane on, mida plaanitakse näiteks teha Helsingis Hietalahtis ühes korrusmajas Rotenbergile kuuluva korteriga, mis on kirjutatud variisiku nimele.