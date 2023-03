Saksa olümpiakomitee: praegu pole õige aeg venelaste tagasivõtuks

«Praegu pole õige aeg lubada Venemaa või Valgevene passiga sportlasi uuesti võistlema rahvusvahelistele võistlustele,» ütles Torsten Burmester, lisades, et sõjategevus Ukrainas on viimasel ajal hoogustunud, seda eriti rünnakutes tsiviilelanikkonna vastu.

«Selles kõnes väljendasime meie selgelt oma seisukohta ja ütlesime, et me saame tagasivõtmist ette kujutada, kui see peaks otsustatama, ainult äärmiselt rangetel tingimustel,» ütles Burmester, lisades, et venelaste võistlemise lubamine neutraalse lipu all hiljuti, mil riigile kehtestati dopingukeeld, ei olnud toiminud.