Parlamendikomitee on ülemkohtu nõrgestamise eelnõuga edasi liikunud, knessetis viiakse aga läbi esialgne hääletus teise eelnõu üle, mis kaitseks peaminister Benjamin Netanyahut ametist kõrvaldamise eest, kuna ta on korruptsioonis kahtlustatuna kohtu all.