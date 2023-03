Europarlament keelustas TikToki tööseadmetes

Europarlamendi president Roberta Metsola ja peasekretär Alessandro Chiocchetti otsustasid, et alates 20. märtsist ei tohi TikToki rakendust kasutada töötajate seadmetes nagu mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja sülearvutid.

Euroopa Komisjon ja Euroopa Ülemkogu kehtestasid TikToki-keelu eelmisel neljapäeval. Seda on teinud ka USA ja mitmed teised lääneriigid.

Ülipopulaarset videojagamisrakendust, mille emafirma on Hiina ByteDance, hakatud jälgima üha teravamal pilgul, sest kardetakse, et see annab Pekingile ligipääsu kasutajate andmetele.