Soome parlament andis NATO-ga liitumisele heakskiidu

Rahvaesindajad võtsid häältega 184-7 vastu seaduse, mis kinnitab, et Soome nõustub NATO lepingu tingimustega.

Seaduseelnõu vastuvõtmine ei tähenda, et Soome liitub NATOga automaatselt pärast Türgi ja Ungari poolset liitumistaotluse ratifitseerimist.

Soome õiguskantsler Tuomas Pöysti ütles, et pärast seaduseelnõu heakskiitmist parlamendis võib president selle allkirjastamisega oodata maksimaalselt kolm kuud.

Seaduseelnõu vastuvõtmine tähendab, et Soome saab kiiresti tegutseda isegi siis, kui ratifitseerimine saabub enne uue valitsuse moodustamist.

Soome president Sauli Niinistö ütles eelmisel nädalal ajakirjanikele, et ta kavatseb seadusele alla kirjutada niipea, kui parlament on selle heaks kiitnud, kuid «praktilistel põhjustel» võib see oodata kuni aprilli valimisteni.