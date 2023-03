INTERVJUU ⟩ Lukašenka hoiab akna lahti, ajamaks poliitvangidega äri

Ent Lukašenka hoiab akna lahti, et vajadusel teha 180-kraadine pööre ja hakata Euroopaga taas poliitvangidega äri ajama, rääkis Postimehele Tallinnas inimõiguste aastakonverentsil osalenud Laptsionak.

Valgevene ei ole õigusriik, miks on Lukašenkal vaja poliitilisi kohtuasju etendada?

Ukraina sõja tõttu on Vene väed Ukraina territooriumil ja Lukašenkal on eriti vaja ühiskonnas hirmu üleval hoida, et inimesed kardaksid ega tuleks sõja vastu protestima. Lukašenka on otse välja öelnud, et praeguses olukorras pole vaja seaduste järgi tegutseda ehk Valgevene pole õigusriik.

Iseenesest ei ole praegu toimuvas midagi uut, sest Lukašenka režiim on Valgevenes püsinud juba viimased 30 aastat. Varasemast erinev on poliitilistest ajenditest tulenevate kohtuasjade arvukus. Põhjuseks on 2020. aasta võimuvastaste meeleavalduste mastaapsus.

Tegemist on aga selgelt pseudokohtuprotsessidega, sest õigus õiglasele kohtupidamisele ja kaitsele Valgevenes puudub. Sellist olukorda illustreerib näiteks kasvõi see, et 2020. aastast alates on advokaatide arv Valgevenes vähenenud ligi 400 võrra, sest neilt on võetud litsents või nad on ise lahkunud.