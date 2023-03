KOMMENTAAR ⟩ Venemaa kui matrjoška

Esmaste tunnuste alusel tõepoolest näeb Venemaa välja nagu iga teine riik. On president ja peaminister. On parlament ja ministeeriumid. Poliitikud ja ametnikud. Seadused ja kohtusüsteem. On lipp, vapp ja riigipiirid.

Veidi pealispinda kraapides näed aga, et suur osa sellest süsteemsest karkassist on butafooria. Et tegelikkuses on ainuvalitseja ja tema suuresti illusoorne käsitsijuhtimine. Selle illusiooni kohaselt ei kasva kartulgi ilma presidendi juhtnöörideta, rääkimata külakooli katuse parandamisest.