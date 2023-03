Meedia: prints Harry jääb ilma kodust kuningapere maavalduses

Nüüd pakutakse seda kuningas Charles III vennale prints Andrew'le, vahendasid The Sun ja Daily Telegraph.

Sussexi hertsog ja hertsoginna Harry ja Meghan said korralduse kinnistu vabastada jaanuaris, paar päeva pärast printsi memuaaride avaldamist, kirjutasid väljaanded.

Harry ja Meghani mitteametlik biograaf Omid Scobie kirjutas Yahoo Newsis viitega allikale, et paaril on residentsi loovutamiseks aega suveni.

«Algul anti neile vaid paar nädalat, kuid nüüd on neil aega vähemalt kuni kroonimiseni,» ütles ta ja lisas, et pole teada, kas nad on kroonimisele kutsutud.