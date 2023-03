Droonid ja Valgevene partisanid ründasid Vene tagalat

Moskva oblasti kuberner teatas üleeile, et Moskva oblastis, pealinnast sadakonna kilomeetri kaugusel lõunas asuva Gubastovo küla lähedal kukkus alla droon. Ukraina piirist jääb küla 600 kilomeetri kaugusele. Piirkonnas asub Venemaa gaasimonopoli Gazprom rajatis.

Moskva pildistatud vrakk viitas sellele, et Vene õhuruumis seigelnud mehitamata õhusõiduk on valmistatud Ukrainas, mis näitab haruldast rünnakukatset sadade kilomeetrite kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist, kirjutas The Guardian.