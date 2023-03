IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina lasi talvise pealetungi ajal venelastel end surnuks rünnata

Luhanski operatiivsuunal on taas aktiveerunud Vene okupantide tegevus Kreminna ja Ploštšanka suunalt. Ploštšanka on Kreminnas põhja pool ja enam-vähem poolel teel Svatovo suunal. Seal on okupantidel õnnestunud pisut edeneda. Muus osas märkimisväärseid muutusi pole.